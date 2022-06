Frans podium in Dauphiné na rit voor vluchters richting Gap

In de laatste kilometer plaatste Ferron een versnelling die geen van zijn medevluchters kon of wilde beantwoorden, waarna hij als eerste over de streep kwam. Bolletjestruidrager Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) finishte als tweede in Gap, waar de 195 kilometer tot een eind kwam. Warren Barguil (Arkéa Samsic) werd derde, waardoor het podium volledig Frans was.

Het peloton kwam iets minder dan veertig seconden te kort om de etappe in een massasprint te laten eindigen. Juan Sebastian Molano (UAE-Team Emirates) won de sprint en werd zevende. Het is echter de vraag of de Colombiaan zaterdag nog mag starten. In de finale deelde hij tot twee keer toe een klap uit aan Hugo Page van Intermarché-Wanty-Gobert.

Dylan Groenewegen snelde namens Team BikeExchange-Jayco naar een negende plaats. Wout van Aert kwam er niet aan te pas in de spurt en eindigde buiten de top tien, maar de Belg van Jumbo-Visma behield wel de leiding in het algemeen- en puntenklassement.

Wout van Aert (rechts) en Pierre Rolland praten met elkaar voor de start van de zesde etappe. Ⓒ ANP/HH

Juan Ayuso, de nummer acht van het algemeen klassement, ging vrijdag niet van start. De Spanjaard van UAE-Team Emirates werd donderdagnacht ziek.

De komende dagen wachten twee zware bergritten. Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag. Van Aert heeft een voorsprong van ruim een minuut op de Italiaanse klimmer Mattia Cattaneo van Quick-Step Alpha Vinyl. Topfavoriet Primoz Roglic heeft een drie seconden grotere achterstand en staat derde. Vorig jaar won de Australiër Richie Porte de etappekoers.