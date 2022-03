Liemarvin Bonevacia loopt dag voor WK indoor blessure op

Tijdens de laatste training voor de start van het toernooi op donderdagochtend is hij geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. 'Helaas heeft dit ertoe geleid dat hij zich heeft moeten terugtrekken uit het toernooi. Liemarvin was kandidaat voor een medaille op de 400 meter en maakte onderdeel uit van het 4x400 meter estafette team', laat de Atletiekunie weten.

Hoofdcoach Laurent Meuwly spreekt over een 'vervelende start voor het toernooi'.,,Het estafetteteam blijft zich richten op een medaille. Gelukkig hebben we een brede selectie die zich in de laatste twee seizoenen enorm heeft ontwikkeld en wil het team graag laten zien dat zij tot de wereldtop behoren.”

Er zal geen vervanger worden aangewezen voor Bonevacia op de individuele 400 meter.