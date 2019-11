Live Eredivisie: Ajax ontvangt Utrecht

Er wordt in de Johan Cruijff ArenA om 12.15 uur afgetrapt. Het duel is via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.

Vorig seizoen scoorde Labyad tegen NAC Breda en leverde hij assists tegen PEC Zwolle en ADO Den Haag, maar deze voetbaljaargang maakte hij nog geen minuut en tegen Chelsea zat hij nog op de tribune.

Ten Hag heeft houdt zijn succesvolle middenveld van de laatste wedstrijden met Lisandro Martinez, Donny van de Beek en Hakim Ziyech intact. Klaas-Jan Huntelaar start daardoor op de bank.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Ziyech en Martínez; Promes, Tadic en Labyad.

