Ook kabinet steunt kandidatuur Eindhoven voor CL-finale

Sportminister Bruno Bruins denkt dat dat kan helpen ook het WK voor vrouwen van 2027 binnen te halen.

De KNVB, de gemeente Eindhoven en het Philips Stadion stelden zich eerder al officieel kandidaat als gastheer van de finale van het toernooi voor Europese topclubs. De UEFA beslist in maart in welk stadion de eindstrijd wordt gespeeld.

Bruins ziet de finale ook graag in Eindhoven en steunt de kandidatuur. „Dat kan een mooie opmaat zijn voor het bid voor het WK in 2027”, zei hij tijdens het debat over de sportbegroting in de Tweede Kamer. Kabinet en Kamer namen zich eerder voor zich in te spannen om dat wereldkampioenschap naar Nederland te halen.