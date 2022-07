Oranje-keeper Sari van Veenendaal stopt per direct: ’Tijd voor nieuwe dromen’

Zo is er op een pijnlijke wijze een einde gekomen aan haar loopbaan. Tijdens het EK-duel met Zweden moest de keepster, die 91 interlands achter haar naam heeft staan, na twintig minuten geblesseerd naar de kant. Ze werd in 2017 Europees kampioen met Oranje en pakte in 2019 zilver bij het WK.

Van Veenendaal laat weten dat het voor haar altijd alles of niets is geweest: „Ik heb elke dag willen winnen en ik ben bevoorrecht dat ik tijdens mijn carrière meerdere prijzen heb mogen winnen. Met het Europees Kampioenschap in 2017 als absoluut hoogtepunt. Ik wil niet meer elke dag op het veld staan en altijd het beste uit mijzelf hoeven halen. Nu is het tijd voor leuke dingen buiten het voetbal. De keuze om te stoppen is mijn eigen keuze en dit is het juiste moment voor mij.”

Nieuwe dromen

Van Veenendaal vervolgt: „Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik in mijn carrière heb mogen meemaken. Zowel op, als buiten het veld. Ik wil Oranje en PSV bedanken voor de mooie jaren, net als alle andere clubs en mensen die een rol van betekenis hebben gespeeld tijdens mijn carrière. Met tot slot de fans; zij hebben ervoor gezorgd dat mijn voetbalervaringen veel meer waarde hebben gekregen dan dat ik ooit heb durven dromen. Nu is het tijd voor nieuwe dromen.”