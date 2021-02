Geblesseerde Rafael Nadal moet zich afmelden voor ABN Amro-toernooi

De Spanjaard moet zich terugtrekken vanwege een rugblessure die hij heeft opgelopen bij de Australian Open. Daar werd hij in de kwartfinale door Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld.

„Een grote teleurstelling”, zo reageert Nadal. „Na mijn in Australië opgelopen rugklachten hadden we een tijdelijke oplossing gevonden waardoor ik pijnloos kon spelen. Terug in Spanje adviseerde mijn dokter en mijn team samen om komende week niet te spelen.”

Daardoor ging er dus een streep door zijn deelname in Ahoy. „Ik keek er echt naar uit om terug te komen naar Rotterdam en Nederland, want het is al een tijdje geleden dat ik daar speelde en dit was het perfecte jaar voor mijn kalender. Ik hoop snel terug te komen en wens het toernooi heel veel succes, het is altijd een evenement van topklasse.”

Krajicek teleurgesteld

Toernooidirecteur Richard Krajicek: „We keken er natuurlijk heel erg naar uit om Rafael Nadal in actie te zien, zeker omdat het zijn eerste optreden sinds 2009 zou zijn. We zullen hem de komende week missen. Gelukkig hebben we nog steeds een fantastische lijst over, met spelers als Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrei Rublev.”