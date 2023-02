Engels droomcontract voor Oranje-cricketer Bas de Leede bij Durham

De Leede is dolgelukkig met zijn nieuwe club, laat hij weten. „Dit is voor mij een geweldige stap op weg naar meer professioneel cricket. Durham neemt deel aan drie competities waarin ik hoop kansen te krijgen. Ik ben Durham dankbaar dat ze mij deze kans bieden.”

De jonge speler die tot voor kort actief was voor Topklasser Voorburg CC, heeft een memorabel jaar achter de rug. De allrounder sloeg Oranje tijdens het kwalificatietoernooi in Zimbabwe hoogstpersoonlijk naar het WK in Australië, waar Nederland zeer verrassend bij de beste acht landen eindigde. Ook down under vertolkte de zoon van voormalig Oranje-speler Tim de Leede een glansrol.

Mumbai Indians

Na het WK was De Leede in het T10 en T20-cricket actief voor Morrisville SAMP en de Mumbai Indians, de grootste cricketfranchise ter wereld. De Nederlandse international krijgt van zijn nieuwe werkgever vrij voor de WK-kwalificatiewedstrijden die Oranje in juli speelt.

De Leede speelde tot nu toe 23 One Day Internationals waarin hij 480 runs maakte (beste score 89 tegen Pakistan) en negen wickets nam. Daarnaast speelde hij 27 T20-wedstrijden, een korte en spectaculaire variant van het eendaagse cricket.

Beroemde ploeggenoten

Daarin maakte hij 610 runs (met een hoogste score van 91 not out) en veroverde hij 27 wickets. Dertien van die wickets nam hij tijdens het WK T20 in november 2022, waarmee hij - samen met Engelsman Sam Curran – op de tweede plaats stond.

Onder anderen de Engelse internationals Ben Stokes, Mark Wood en Brydon Carse komen uit voor Durham, evenals zijn Oranje-ploeggenoot Brandon Glover die vorige week tekende bij de drievoudig landskampioen van Engeland.

De thuisbasis van Durham Cricket is de Seat Unique Riverside Ground in Chester-le-Street, een stadion dat plaats biedt aan 15.000 toeschouwers.

Hereniging met Campbell

De Leede zal in Engeland worden herenigd met Ryan Campbell, de voormalige succescoach van het Nederlands team die hem als tiener liet debuteren voor Oranje. De 51-jarige Australiër balanceerde half april op het randje van de dood, nadat hij werd getroffen door een serie hartstilstanden.

Die overleefde hij dankzij het snelle ingrijpen van een Engelse vrouw, die toevallig in de buurt was en niet lang daarvoor een reanimatiecursus had gevolgd. Na een geslaagde operatie pakte Campbell het coachen voorzichtig weer op. Op 1 december werd hij aangesteld als coach van Durham.