Ierse olympiër flink gehavend na ’random aanval’ op straat

Te zien is dat zijn gezicht behoorlijk gehavend is als gevolg van de klappen. Ook staat er een foto tussen, waarop zijn shirt volledig rood is van het bloed. Op de derde afbeelding wordt hij geholpen door een hulpverlener.

„Een groep van zo’n acht tot twaalf mannen en vrouwen in de twintig begon mensen aan te vallen”, zo schrijft Woolley, die net uit was geweest met vrienden. „Helaas was ik het slachtoffer van deze random aanvallen. Ik was gewoon een voorbijganger totdat ik in mijn gezicht werd geslagen. Een klap, gevolgd door: ’Mijn fout, verkeerde persoon.’ Daarna renden ze door om andere mensen aan te vallen.”

Woolley zegt dat hij bij bewustzijn bleef en dat hij zelf een ambulance kon bellen. „Ik ben blij dat het hierbij gebleven is en dat mijn vrienden allebei in orde zijn. Verschillende mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zelf wacht ik daar op een operatie aan mijn mond.”

Eind juli nam Woolley nog deel aan de Olympische Spelen in Tokio. In de gewichtsklasse tot 58 kilogram werd de Ier in de eerste ronde uitgeschakeld. Toch was zijn deelname al een hele prestatie. Hij is namelijk de eerste ooit die Ierland op de Spelen vertegenwoordigde in het taekwondo.