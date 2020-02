Noorse zon goed voor de batterij van Ireen Wüst

Ireen Wüst Ⓒ AP

HAMAR - Eerlijk is eerlijk: Ireen Wüst had deze week na haar succesvolle expeditie in Salt Lake City, waar ze wereldkampioene werd op de 1500 meter, best wat opstartproblemen. „Ook als je weet dat er weer een WK voor de deur staat, een allround-toernooi nog wel dat ik echt superleuk vind om te doen, valt het niet mee je op te laden”, zegt de schaatsdiva van TalentNED woensdag in het Noorse Hamar, waar ze al dikwijls met goud is behangen.