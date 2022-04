Van der Poel vergezeld door Riesebeek Alpecin-Fenix presenteert ploeg voor Amstel Gold Race

Van der Poel na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Ⓒ ANP/HH

Wielerploeg Alpecin-Fenix heeft aangekondigd welke renners zondag van start gaan in de Amstel Gold Race. De kopman is Mathieu van der Poel, die zijn deelname na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen al bevestigde. Naast Van der Poel verschijnt met Oscar Riesebeek nog een Nederlander aan de start in Maastricht. Riesebeek eindigde in 2018 op de 21e plaats in de Gold Race.