

’Ik geloof in onze kansen’ Onvermoeibare Maxi Wittek geldt als Mister Conference League bij Vitesse

Door Jeroen Kapteijns

Linksback Maxi Wittek is de grote blikvanger bij Vitesse dit Europese seizoen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - In een poule met de kapitaalkrachtige concurrenten Stade Rennes en Tottenham Hotspur is Vitesse op de vijfde speeldag nog in de race voor overwintering in de Conference League. Om kans daarop te houden zal vanavond in Bretagne gewonnen moeten worden van Rennes (aanvang 18.45). De grote blikvanger bij de Arnhemmers dit Europese seizoen is linksback Maxi Wittek, de maker van twee goals in de play-off tegen Anderlecht en doelpunten in de groepsduels tegen Stade Rennes en Spurs. Zijn goal tegen Tottenham was de winnende, waardoor Vitesse stuntte tegen het Engelse miljonairsensemble. De onvermoeibare 26-jarige Duitser geldt inmiddels als de Mister Conference League voor Vitesse.