Felle kritiek op docu Michael Jordan: ’90 procent van The Last Dance is bullshit’

Grant, die in de documentaire door Jordan wordt aangewezen als de bron voor het boek ’The Jordan Rules’ - waar hij als pestkop neergezet wordt - heeft zijn bedenkingen bij The Last Dance. „Ik vond het entertainment, maar wij als ploegmaten weten dat negentig procent ervan bullshit was. Het klopte niet”, vertelt hij bij radiozender ESPN 1000 in Chicago.

„Zo dacht hij dat hij de baas kon spelen over mij, maar dat had hij toch mooi mis. Hij kreeg het gewoon terug van mij. Maar als je zag hoe hij omging met Will Perdue, Steve Kerr en jonkies als Scott Burrell, dat was hartbrekend om zien. Om zo’n man, zo’n leider, zulke jongens zo te zien behandelen…”, legt hij uit.

’Zijn versie van de feiten’

Grant vervolgt: ,,Kijk, als je traint, dan kan er hier en daar al eens een duw zijn. Maar iemand echt wegslaan, dat doe je niet”, verwees hij naar een passage die ook al aan bod kwam in ’The Jordan Rules’. „Veel dingen die Jordan zei tegen zijn teammaten, kreeg hij zo weer terug in zijn gezicht. Maar dat werd allemaal uit de documentaire geknipt, als je het al een documentaire kunt noemen.”

Eerder kwam er al soortgelijke kritiek op The Last Dance omdat het productiebedrijf van Jordan betrokken was bij het maken ervan. Grant: „Als die zogenaamde documentaire maar over één persoon gaat, en die ook het laatste woord heeft over wat erin komt…dan is het geen documentaire, dan is het gewoon zijn versie van de feiten.”