Voetbalwereld neemt afscheid van Feyenoord-icoon Wim Jansen

Video

Mishandeling in kroeg gefilmd: dit deed Lil Kleine

Tegen rapper Lil Kleine is vrijdag een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf geëist voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in het Amsterdamse uitgaansleven. Tijdens de zitting werden beelden van het moment getoond. Verslaggever Mascha de Jong was aanwezig.