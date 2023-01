Go Ahead fris en fruitig uit winterstop met zege op Fortuna

Bas Kuipers zette Go Ahead in de 21e minuut op voorsprong door bij de tweede paal met links raak te schieten. Vlak voor rust verdubbelde Bobby Adekanye de voorsprong met een fraai stiftje nadat hij de diepte in was gestuurd door Enric Llansana. Voor Adekanye was het zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Na de eerste helft klonk er een fluitconcert in Sittard. In de tweede helft probeerde trainer Julio Velázquez met een aantal offensieve wissels nog iets te bewerkstelligen, maar het werd geen moment spannend meer. Ook Burak Yilmaz kon niet in stelling worden gebracht en het laatste doelpunt van de Turkse aanvoerder in de Eredivisie dateert alweer van 2 september.

Go Ahead is inmiddels tien wedstrijden op rij ongeslagen. Ⓒ Pro Shots

Blessure Kuipers

Kuipers, de maker van de 0-1, werd in de tweede helft geblesseerd per brancard afgevoerd.

De laatste overwinning van Go Ahead buiten de eigen Adelaarshorst dateerde van 9 september. Vier maanden geleden werd FC Volendam met 3-2 verslagen. De Eagles, die sinds 3 september niet meer hebben verloren, kwamen op 18 punten en hebben er nu 3 meer dan Fortuna.