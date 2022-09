Premium Het beste van De Telegraaf

Oefenmeester kritisch én tevreden na krappe zege bij rentree als bondscoach Andries Jonker grapt over naar huis sturen van debutante na topweek

Andries Jonker ziet zijn Oranje Leeuwinnen een magere 2-1 zege boeken. Ⓒ ANP/HH

ZWOLLE - Enerzijds was Andries Jonker tevreden. Met het spel an sich was hij naar eigen zeggen zelfs ’zeer verheugd’. Ook was hij blij met het debuut van Fenna Kalma. Aan de andere kant baalde de teruggekeerde bondscoach na de magere 2-1 oefenzege van de Oranje Leeuwinnen op Schotland. „Dit was een wedstijd voor 5-1 of 6-1, en dan kan niemand iets zeggen, denk ik.”