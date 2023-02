Doelpuntenmaker Fabio Silva kan leven met invalrol: ’Luuk de Jong is een topaanvaller’

De Portugees, die tweeënhalf jaar geleden voor 40 miljoen euro door Wolverhampton Wanderers werd gekocht van FC Porto, verraste FC Groningen-doelman Michael Verrips met een snel schot na goed voorbereidend werk van Jordan Teze. „Ik ben heel gelukkig met mijn eerste goal. Dit is een monsterzege. We hebben de wedstrijd gecontroleerd. Het is belangrijk voor ons om deze resultaten te halen, zodat we in de buurt van onze concurrenten blijven. We maken kans om prijzen te winnen dit seizoen. Daar moeten we elke dag voor vechten. Maar we moeten niet te veel met de toekomst bezig zijn, want dan vergeet je plezier te halen uit het heden”, aldus de krullenbol uit Porto.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft eerder aangegeven, dat Silva weliswaar een echte nummer negen is, maar eventueel ook ingezet kan worden als vleugelaanvaller. „De positie is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat ik speelminuten kan maken. Ik zal altijd het team voor de volle honderd procent helpen, op welke positie ik ook sta”, aldus de huurling van Wolverhampton Wanderers.

Het opvallende is, dat Silva voor de winterstop als huurling voor Anderlecht speelde en daar een vaste basisspeler was, terwijl hij bij PSV de geroutineerde Luuk de Jong voor zich heeft op de spitspositie. Het perspectief op speeltijd is daarmee bij PSV geringer dan bij Anderlecht. Omdat het niet boterde met trainer Brian Riemer besloot Silva te vertrekken uit Brussel. „Bij Anderlecht speelde ik bijna elke minuut. Dat klopt. Maar hier heb ik Luuk de Jong voor me. Dat is een topaanvaller, die bij grote clubs als Sevilla en Barcelona heeft gespeeld. Van hem kan ik veel leren en ik moet het laten zien in de speelminuten die ik krijg.”

De mogelijkheid om samen te werken met de voormalige topspits Van Nistelrooy is voor Silva iets bijzonders, vertelde de Portugees. „Meteen na de eerste training heb ik het met hem een kwartier gehad over traptechniek. Ik leer zoveel van hem. Hij was een van de beste aanvallers ter wereld. Het is voor mij als 20-jarige heel speciaal om met hem te kunnen werken. Hij is een fantastische trainer en was een geweldige speler. Dit is voor mij nu de goede vervolgstap in mijn carrière. Ik kan hier enorm veel leren.”

