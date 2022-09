Red Bull-baas Helmut Marko: ‘Max zit op zijn eigen planeet’

,,Hij was compleet gefocust op de race. Deze jongen, nou ja jongen, hij is bijna 25 jaar dus eigenlijk een jongeman, is ongelofelijk. Hij springt in de auto en zit op zijn eigen planeet. Max raakt totaal niet afgeleid. Hij slaapt uit tot iemand hem wakker maakt om 10 uur.”

Marko denkt dat Verstappen ook had gewonnen als er geen sprake was geweest van een safety car-situatie. ,,Mercedes was alleen op de harde band sneller, wij waren op de zachte- en medium-band veel rapper. We veranderden onze strategie, ook als er geen safety car was geweest. De race was wel moeilijker dan we op voorhand hadden gedacht. Ik was verbaasd dat Mercedes er niet voor koos om Hamilton naar binnen te halen voor een pitstop. We hebben dit jaar al heel wat cadeautjes gekregen. Van deze maken we ook maar dankbaar gebruik.”

