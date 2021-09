Premium Het beste van De Telegraaf

Barry Opdam beoordeelt spelers en coach tegen Noorwegen Oranje op rapport: ook Van Gaal krijgt slechts een zesje

Memphis Depay kan niet uitblinken in Noorwegen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal is onder Louis van Gaal allesbehalve geweldig begonnen. Alleen doelman Justin Bijlow en verdediger Stefan de Vrij krijgen van rapporteur Barry Opdam een dikke 7. Zelfs de bondscoach deelt in de malaise en verdient niet meer dan een zesje. „De uitvoering was onder de maat, Oranje kan veel beter”, zegt Opdam.