Karim Benzema mist Clásico, blessure voor Sergino Dest

Real wil geen onnodig risico nemen met Benzema, die er vorige week met drie doelpunten tegen Paris Saint-Germain voor zorgde dat het elftal van trainer Carlo Ancelotti zich plaatste voor de kwartfinales van de Champions League. Titelhouder Chelsea is daarin de tegenstander.

Bij de tegenstander ontbreekt Sergino Dest. Uit test is vrijdag gebleken dat hij een blessure in zijn linkerhamstring heeft opgelopen. De vleugelverdediger begon donderdag aan het Europa League-duel met Galatasaray en moest in de 56e minuut het veld verlaten nadat hij geblesseerd was geraakt bij het onderbreken van een Turkse aanval. Het is niet duidelijk wanneer hij weer speelklaar is.

La Liga

In La Liga lijkt Real onbedreigd af te gaan op de landstitel. Met nog tien wedstrijden te gaan, bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Sevilla 10 punten. Barcelona staat derde.

Benzema maakte dit seizoen in de competitie in 25 wedstrijden 22 doelpunten.