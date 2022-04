Rusland zet definitief streep door deelname aan WK voetbal

Premium Voetbal

’Spaanse’ Leeuwin Egurrola meldt zich bij Oranje: ’André Hazes? Die ken ik niet’

Of Damaris Berta Egurrola Wienke weet wat een stroopwafel is? Natuurlijk. Ze knikt gretig. Ook een broodje kroket is haar niet onbekend, laat ze weten. De neo-international mag dan in de Verenigde Staten zijn geboren en in Spaans Baskenland zijn opgegroeid, dankzij haar Groningse moeder loopt er al ...