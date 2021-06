Video: Demonstrant met regenboogvlag bestormt veld tijdens volkslied Hongarije

Er was de afgelopen dagen een hoop te doen rond het duel in de Allianz Arena. De Duitse autoriteiten wilden de buitenkant van voetbalstadion op de wedstrijddag verlichten in de kleuren van regenboog, die staan voor diversiteit en inclusiviteit. Dit als tegenreactie op de omstreden nieuwe Hongaarse anti-homowet, die het ’promoten’ van homoseksualiteit en het veranderen van sekse verbiedt.

De UEFA zette echter een streep door het Duitse plan. „Sommige mensen hebben het besluit als ’politiek’ geïnterpreteerd, maar het verzoek zelf was juist politiek geladen. Die was namelijk gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland. Echter, voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving”, aldus de Europese voetbalbond, die het logo op Twitter woensdag wel rood, oranje, geel, groen, blauw en paars liet kleuren.

Aleksander Ceferin

Voorzitter Aleksander Ceferin ging ook in op de kwestie. „De UEFA kan geen werktuig zijn van iedere politicus die ons belt en zegt dat wij dit of dat moeten doen tegen deze of die politicus.”

De Duitse voetbalbond (DFB) besloot uiteindelijk om voor de wedstrijd van woensdag zo’n 10.000 regenboogvlaggetjes uit te delen rond het stadion. Ceferin vond dat een beter idee. „Dat steun ik. Dat is een beslissing van een sportorganisatie, niet de politiek. Zo hoort het te zijn.”