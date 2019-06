Nederlandse bondscoach Max Caldas Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN BOSCH - De Nederlandse hockeymannen hebben wereldkampioen België in de FIH Pro League voor de tweede keer in 24 uur tijd pootje gelicht. Na de sensationele 0-4 in Antwerpen werd de zuiderbuur ditmaal in een meeslepend gevecht in Den Bosch met 4-3 verslagen.