Carlos Alcaraz wint finale US Open van Casper Ruud

Er stond op voorhand ontzettend veel op het spel in New York. Niet alleen konden beiden spelers hun eerste grandslamtitel winnen. Ook zou de winnaar zich maandag de nummer één van de wereld mogen noemen. Ook dat zou voor beiden een primeur zijn.

De spanning was enigszins te merken, want de service van zowel Ruud als Alcaraz verliep vanaf het begin stroef. Al waren er direct ook zeer fraaie punten te zien. De Noor capituleerde uiteindelijk als eerste en leverde bij 1-1 zijn opslag in. Die eerste break leek bij zowel Alcaraz als Ruud wat van de eerste spanning weg te nemen met een stuk minder breakkansen tot gevolg. Het enige probleem voor Ruud was dat hij al tegen een break achterstand aankeek en deze wist hij niet meer te herstellen.

Het was de gedroomde start voor Alcaraz. Het loopwonder uit Murcia leek dit toernooi een eindeloze portie energie te hebben, maar toch zou ook hij de vermoeidheid wel eens moeten gaan voelen na drie vijfsetters op een rij. Ruud was echter niet van plan om zijn opponent een vrije doortocht naar de titel te geven. Halverwege de tweede set brak hij de tiener na een paar heerlijke punten, waarbij hij liet zien ook zelf over een ongelooflijk loopvermogen te beschikken. Alcaraz kreeg nog wel een breakkans, maar benutte die niet, waarna Ruud nog een keer toesloeg op de opslag van zijn tegenstander, die stilaan de reeds gespeelde vijfsetters toch leek te gaan voelen.

Nieuwe batterijen

Maar Alcaraz vond zoals wel vaker dit toernooi ergens nog een setje nieuwe batterijen. Hij brak de 23-jarige uit Oslo direct aan het begin van set 3. Maar voor het eerst in deze finale was de eerste break niet direct beslissend voor de set. Mede door enkele unforced errors kwam Ruud weer op gelijke hoogte. Hoewel Ruud nog twee kansen kreeg op 6-5 om de set naar zich toe te trekken, moest na weer een paar heerlijke punten een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Ruud het ineens helemaal kwijt. Hij produceerde een paar flinke afzwaaiers en kon niet mee met Alcaraz.

In de zesde game van de vierde set werd de opdracht voor Ruud vervolgens nog lastiger. Hij versloeg zich bij een smash op 40-40, waarna Alcaraz hem brak. De Spanjaard wist dat hij nu enkel twee keer op een rij zijn service hoefde te behouden om de US Open te winnen. Dat leek even heel lastig te worden, want het werd nog wel 0-30. Alcaraz herstelde dat op tijd en kon enkele minuten later voor de titel serveren. Al snel werd hij 40-15. Het eerste matchpoint ging nog gepaard met een afzwaaier, maar het was slechts enkele seconden uitstel van tennisgeschiedenis.