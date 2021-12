Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven lacht kickbokstalent Lina Hooft weer toe: ’Het is zó onwerkelijk’

Door Wesley Verboom Kopieer naar clipboard

Lina Hooft. Ⓒ Richard Sijmons.

AMSTERDAM - Zonder pijn en ellende het nieuwe jaar in. Kerstmis 2021 wordt haar mooiste kerst ooit. Lina Hooft kan het nog nauwelijks bevatten, maar na een geslaagde operatie aan haar wervelkolom is dreigende invaliditeit afgewend. Het 15-jarige kickbokstalent mag weer volop dromen over een zorgeloze toekomst. Haar brace, die ze dik twintig uur per dag droeg, is weggestopt in de kast. „Het is zó onwerkelijk”, bekent ze.