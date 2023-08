Wéér goud Danny Makkelie: ’Kan tot schitterende dingen leiden’

Met grote trots luisterde de internationaal ook hoog aangeschreven Makkelie naar de lovende woorden van Wijnstekers, die hem namens de jury van 35 oud-internationals van Oranje, mocht toespreken. De Feyenoorder zag zijn eigen club afgelopen seizoen een hoofdprijs pakken en beseft dat deze trofee voor Makkelie ook een hoofdprijs is.

„We weten dat je internationaal geweldig presteert, je hebt een mooi WK achter de rug en een jaar geleden was je ook al door onze jury van Oranje-internationals met overweldigende meerderheid gekozen tot de allerbeste”, zei Wijnstekers. „Maar wat ik het meeste aan jou waardeer is dat je geweldig tussen de voetballers op het veld staat. Als speler vond ik het vroeger prachtig als een arbiter niet arrogant was en ik wat tegen hem kon zeggen in de wedstrijd. Jij staat dicht bij de spelers en daarom verdien je hun respect.”

Wijnstekers overhandigt de prijs aan Makkelie. Ⓒ Rias Immink

Stimulans

Makkelie is zichtbaar verrast en verguld met zowel de prijs als de blik van de ’kenners’, zoals hij de tientallen grootheden uit het Nederlandse profvoetbal noemt, die samen al vier decennia de jury vormen voor zowel de Voetballer van het Jaar als de Scheidsrechter van het Jaar.

Zoals vaak trekt hij de eer niet naar zichzelf toe, maar vindt hij de prijs een stimulans voor zijn hele team (assistenten) om ook dit jaar weer te schitterend in topwedstrijden. Makkelie vindt zijn uitverkiezing ook een geweldig moment voor de door hem ondersteunde campagne van de KNVB en ARAG om duizenden nieuwe, jonge scheidsrechters te werven en op te leiden. „Het kan tot schitterende dingen leiden, dat maak ik zelf nu mee in mijn loopbaan”, zegt hij.

De Trofee. Ⓒ Rias Immink

Op enige afstand kijken de makers van de trofee toe. Het Nederlandse bedrijf Gassan Diamonds heeft de Gouden Kaart opgenomen in de internationale Trophy collection en Makkelie is de allereerste aan wie deze ten deel valt. Namens ARAG is ook Marloes van Gangelen trots. „Danny Makkelie is een uithangbord voor al die jonge scheidsrechters, dit is voor iedereen een mooi moment”, aldus Van Gangelen.

Grootse carrière

Makkelie (40) debuteerde veertien jaar geleden al in de Eredivisie. Naast zijn loopbaan als scheidsrechters is hij werkzaam bij de Nationale Politie. Hij combineert de twee jobs al jaren.

De in Willemstad geboren arbiter begon al op 10-jarige leeftijd met fluiten bij de pupillen. Op zijn zestiende jaar was hij al gediplomeerd KNVB-scheidsrechter in het amateurvoetbal.

In mei 2010 promoveerde Makkelie op 27-jarige leeftijd naar de Seniorlijst van het scheidsrechtersgilde en was daarmee de jongste scheidsrechter die het hoogste niveau in Nederland wist te bereiken.

In januari 2011 werd hij de jongste FIFA-scheidsrechter van Nederland die internationaal mocht fluiten. Zijn allereerste Europese wedstrijd was Red Bull Salzburg-FK Liepajax Metalurgs. Daarna is het ongelooflijk hard gegaan met hem. Hij heeft intussen een ongekende lijst van internationale topwedstrijden, zowel in het clubvoetbal als op EK’s en WK’s achter zijn naam staan. Hij leidde onder meer de Europa League-finale in 2020, was video-assistent bij de finale van het WK in 2018 en floot zelf twee grote wedstrijden op het WK in Qatar.