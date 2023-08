Puck Pieterse verovert WK-zilver in shortrace

Pieterse nam al vroeg de leiding in de wedstrijd en voerde lang een groepje van zo’n acht rensters aan. In de slotronde kon Pieterse bij de versnelling van Ferrand-Prévot niet volgen. De 31-jarige Franse kwam met 4 seconden voorsprong op Pieterse over de finish.

Anne Tauber eindigde als tiende. Ze gaf 57 seconden toe op de Franse winnares.

Voor Pieterse is het haar eerste WK-medaille in het mountainbiken. Ze won dit jaar al de Europese titel in de Poolse stad Krynica-Zdroj als onderdeel van de Europese Spelen en was de beste op de Nederlandse kampioenschappen. Ook won ze dit seizoen drie wedstrijden in de wereldbeker. In de shortracewedstrijden die vooraf aan de wereldbekerwedstrijden worden verreden eindigde ze twee keer als tweede.

Ferrand-Prévot sprak van een lange dag waarin ze lang moest wachten voordat ze in actie mocht komen. „Ook omdat je weet dat het pijn gaat doen”, zei de Franse, die vertrouwen opdeed voor de wedstrijd van zaterdag. Ze was ook vol lof over Pieterse. „Ze is zo getalenteerd, ik ben heel blij dat ik vandaag kon winnen van haar.”

Gaze pakt goud bij de mannen

Mountainbiker Samuel Gaze heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel in de shortrace veroverd. De 27-jarige Nieuw-Zeelander bleef na elf korte rondes op het parcours in Glentress Forest in Schotland Victor Koretzky uit Frankrijk en de Brit Thomas Pidcock voor.

Gaze won de wereldtitel in het korte onderdeel van de WK mountainbike vorig jaar in Les Gets in Frankrijk ook al. De eerste wereldtitel in de shortrace ging in 2021 naar de Amerikaan Christopher Blevins. De shortrace is een vast voorprogramma in wereldbekerweekenden.

Er deden bij de mannen geen Nederlanders mee aan de shortrace op de WK. Mathieu van der Poel meldde zich woensdag af voor de shortrace. De wereldkampioen op de weg gaf aan dat hij nog herstellende is van zijn valpartij in die wedstrijd. Hij neemt wel deel aan de cross-country zaterdag. Milan Vader heeft zich ziek afgemeld voor de WK.