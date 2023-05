Derde etappe Vuelta is prooi voor Vos

Het was haar eerste individuele zege van dit seizoen op de weg. Ze won met Jumbo-Visma maandag ook de ploegentijdrit.

Vos liet zich dit keer niet verrassen door Charlotte Kool (Team DSM), die haar dinsdag in de tweede etappe vlak voor de meet nog inhaalde. De 35-jarige ervaren Vos maakte nu geen fout en controleerde de sprint. Kool eindigde als tweede en de Amerikaanse Chloe Dygert werd derde.

De rensters legden de langste etappe in deze Ronde van Spanje voor vrouwen af in een bijzonder hoog gemiddelde van 45,6 kilometer per uur. Het peloton brak in stukken door de harde wind. De klassementsrenners Demi Vollering en Annemiek van Vleuten waren alert en eindigden in de voorste groep.

"Gisteren was ik er dichtbij en ik wist dat ik deze etappe weer een kans zou krijgen. Heel mooi dat het is gelukt", zei Vos na afloop bij Eurosport. "Het begin van de etappe was nog wel relaxed, maar toen de wind opstak moest de knop om. Het was lastig om goed in positie te blijven. Ik ben mijn ploeggenoten dankbaar voor hun hulp en ben heel blij dat ik het nu wel kon afmaken."

Vos heeft in het algemeen klassement dertien seconden voorsprong op Dygert. Haar ploeggenote Riejanne Markus staat derde op veertien tellen. De Vuelta Femenina eindigt zondag. De vierde etappe op donderdag is een relatief vlakke rit van Cuenca naar Guadalajara.