Sport Kort: Wesley Koolhof pakt tweede toernooizege op een rij

Golden State Warriors Warriors boeken grootste zege van seizoen

09.10 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben hun grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De nummer 2 van de westelijke divisie versloeg Chicago Bulls met maar liefst 42 punten verschil: 138-96. Drie spelers van de Warriors maakten meer dan 20 punten: Jonathan Kuminga (25), Jordan Poole (22) en Andrew Wiggins (21). Stephen Curry schoot 19 punten bij elkaar.

De ploeg van San Francisco herstelde zich in Chicago van de nederlaag een dag eerder bij NBA-kampioen Milwaukee Bucks (118-99). „Een goed team kan zich daar overheen zetten. En wij hebben op een goede manier gereageerd”, zei Curry.

De Warriors staan met 31 overwinningen tegenover 11 nederlagen op de tweede plek in het westen achter Phoenix Suns (32-9). De Suns wonnen met 112-94 bij Indiana Pacers, vooral dankzij Devin Booker (35 punten) en Deandre Ayton (27).

Dallas Mavericks maakte onder aanvoering van Luka Doncic een einde aan de zegereeks van Memphis Grizzlies. De 22-jarige Sloveen leidde zijn ploeg met een zogeheten triple-double (27 punten, 12 rebounds en 10 assists) naar een zege van 112-85. De Grizzlies hadden hun voorgaande elf wedstrijden gewonnen. De ploeg uit Memphis staat met 30 zeges tegen nu 15 nederlagen op de derde plek in het westen.

Tweede toernooizege op rij voor tennisser Wesley Koolhof

07.57 uur: Tennisser Wesley Koolhof heeft in de aanloop naar de Australian Open zijn tweede toernooizege op rij geboekt. De 32-jarige Nederlander en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski schreven het ATP-toernooi van Adelaide op hun naam. In de finale waren ze in twee sets te sterk voor Ariel Behar uit Uruguay en Gonzalo Escobar uit Ecuador: 7-6 (5) 6-4.

Koolhof en Skupski veroverden een week eerder al de dubbeltitel in Melbourne. De Gelderlander pakte in Adelaide zijn negende titel op de ATP Tour. Koolhof en de 32-jarige Skupski vormen pas sinds kort een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Koolhof en Skupski keren nu terug naar Melbourne, waar ze gaan meedoen aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.