Sport Kort: zege in openingsronde Tata Steel Chess voor titelverdediger Jorden van Foreest

Titelverdediger Van Foreest opent Wijk aan Zee met zege

18.46 uur: Titelverdediger Jorden van Foreest is voortvarend begonnen aan Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De 22-jarige Groninger won met wit van de Zweed Nils Grandelius in de eerste ronde.

Vorig jaar wist Van Foreest ook al te winnen van de Zweed. Dat was in de laatste ronde van het toernooi, waardoor de Nederlander samen met landgenoot Anish Giri bovenaan eindigde in de stand. Van Foreest won vervolgens de tiebreak en mocht zich 36 jaar na Jan Timman de volgende Nederlandse winnaar noemen van het toernooi dat als bijnaam ’Wimbledon van het schaken’ heeft.

Giri speelde in zijn eerste partij in de 84e editie van het schaaktoernooi remise tegen de pas 16-jarige Rameshbabu Praggnanandhaa uit India. De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, zevenvoudig winnaar in Wijk aan Zee, begon eveneens met een remise tegen de Est Andrej Esipenko. Carlsen, met een rating van 2865 de absolute nummer 1 van de wereld, prolongeerde vorige maand zijn wereldtitel door in een tweekamp de Rus Ian Nepomniatsjtsji te verslaan.

Van Foreest vertelde na afloop dat hij bepaald niet foutloos speelde tegen Grandelius. „Het was een beetje gammel, maar ik kwam toch in een behoorlijk goede positie uit de opening. Ik weet niet zo goed waar het bij hem mis ging, maar ik had in de beslissende fase wel een paar extra pionnen en dat voordeel heb ik goed benut.”

De nummer 35 van de wereld ziet zichzelf niet direct opnieuw het toernooi winnen in Wijk aan Zee. „Dat is niet realistisch in dit topveld, dus ik zou niet mijn geld op mij zetten. Je moet ook geen conclusies trekken uit deze zege, hoewel ik er heel blij mee ben”, aldus Van Foreest, die zondag in de tweede ronde op de Hongaar Richard Rapport stuit. Giri neemt het dan met zwart op tegen Carlsen.

ADO Den Haag in eigen huis te sterk voor TOP Oss

18.44 uur: ADO Den Haag heeft in de Keuken Kampioen Divisie Top Oss verslagen. De formatie van coach Ruud Brood won op eigen veld met 2-0. ADO klom door het succes naar de vierde plaats, met een achterstand van slechts twee punten op nummer 2 Excelsior. Volendam is koploper, met zes punten voorsprong op Excelsior. Emmen staat derde.

Dhoraso Moreo Klas opende de score na iets meer dan een uur. Hij passeerde doelman Norbert Alblas met een fraai schot van ver buiten het strafschopgebied. Vlak voor het einde zorgde Thomas Verheydt voor 2-0.

PSG-keeper Keylor Navas test positief op corona

16.32 uur: PSG-doelman Keylor Navas, die dit seizoen bij de Parijzenaars afwisselend met Gianluigi Donnarumma tussen de palen staat, heeft positief getest op het coronavirus en moet daardoor verstek geven voor het competitieduel van zaterdag tegen Brest in de Ligue 1, zo maakte de club bekend.

Donnarumma liep vorige week een coronabesmetting op, maar is intussen weer bij de groep en is speelklaar. PSG werd de voorbije weken niet gespaard door het coronavirus. Ook Lionel Messi liep besmetting op en is nog niet wedstrijdfit, net als Juan Bernat. Angel di Maria zit na zijn besmetting van vorige week wel in de selectie.

Neymar is nog met een blessure buiten strijd, terwijl Achraf Hakimi, Abdou Diallo en Idrissa Gueye op de Afrika Cup zijn.

De Bruin mist olympisch ticket tweemansbob met 13e plaats op EK

16.03 uur: Bobsleeër Ivo de Bruin heeft in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen niet aan de olympische eis van de tweemansbob voldaan. De Nederlander eindigde in Sankt Moritz als zeventiende, ver verwijderd van de vereiste positie in de top 8.

De wedstrijd op de Zwitserse bobsleebaan gold ook als Europees kampioenschap. De Bruin eindigde met remmer Jelen Franjic als dertiende in die titelstrijd.

De Bruin heeft nog één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 35-jarige Noord-Hollander mikt voor zondag op een plek in de top 8 in de viermansbob. Dit seizoen eindigde de Nederlandse viermansbob twee keer als elfde en vorige week als twaalfde.

In de tweezitter kwam De Bruin deze winter niet tot die prestaties. De zestiende plek in de openingsrace in Innsbruck was zijn beste resultaat. In Sankt Moritz kwam hij zaterdag tot de zeventiende tijd, met een achterstand van 1,92 seconde op de Duitse winnaar Francesco Friedrich, die met zijn zevende zege van dit seizoen de wereldbeker in de tweemansbob veroverde en er de Europese titel bijvoegde.

Finaleplaatsen voor snowboarders bij laatste test voor Spelen

16.01 uur: De Nederlandse freestyle-snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp hebben in het Zwitserse wintersportoord Laax bij de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen de finale bereikt op het onderdeel slopestyle. Van der Velden eindigde daarin als achtste, Peperkamp werd zevende. Ze doen komende maand beiden mee aan de Winterspelen in Beijing.

Van der Velden (21) eindigde vorige week in het Amerikaanse Mammoth Mountain als tweede. Dat was zijn eerste podiumplaats ooit in de wereldbeker. De Nederlandse snowboarder staat nu in het klassement ook op de tweede plaats. Van der Velden kwam in Laax tot een beste score van 62,78 punten. De Amerikaan Sean Fitzsimons won met 80,91.

De 17-jarige Peperkamp werd met een score van 68,21 zevende bij de vrouwen. De Australische Tess Coady won met 86,18. Net als Van der Velden staat Peperkamp op de tweede plaats in het klassement. De wereldbeker gaat na de Spelen verder.

Omstreden zege skiër Kriechmayr in klassieke afdaling Wengen

14.43 uur: Skiër Vincent Kriechmayr heeft de klassieke afdaling om de wereldbeker in het Zwitserse Wengen gewonnen. De Oostenrijker ging als snelste naar beneden van de Lauberhorn, traditioneel de langste piste in het wereldbekercircuit. De 30-jarige Kriechmayr, regerend wereldkampioen op de afdaling, klokte 2.26,09 en was daarmee 0,34 seconde sneller dan de Zwitserse favoriet Beat Feuz. De Italiaan Dominik Paris eindigde als derde op 0,44 van de winnaar.

De deelname van Kriechmayr in Wengen was omstreden. Hij was nog maar kortgeleden positief getest op corona en had volgens de regels nog in quarantaine moeten zijn en dus niet mee mogen doen, maar de internationale skifederatie FIS verleende hem een speciale dispensatie. Die vrijstelling leidde tot protesten van met name zijn Franse en Zwitserse concurrenten, maar de FIS boog niet voor die bezwaren.

De Zwitser Marco Odermatt werd in de klassieker op de Lauberhorn vierde op 0,46 en verstevigde zijn koppositie in de stand van de algemene wereldbeker. Hij heeft ruime voorsprong op de Noor Aleksander Aamodt Kilde, die de zevende tijd noteerde in Wengen.

Gilbert gaat in laatste jaar voor Milaan-Sanremo

14.34 uur: De Belgische wielrenner Philippe Gilbert slaat in zijn laatste jaar als prof de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix over en zet zijn zinnen op Milaan-Sanremo. Dat is de enige van de vijf ’monumenten’ die ontbreekt op zijn erelijst. De 39-jarige Gilbert rijdt ook de klassiekers in de Ardennen, inclusief de Amstel Gold Race.

„We kiezen voor de Ardense wedstrijden voor Philippe, de koersen waar hij z’n carrière is gestart en waar hij ook vele successen heeft behaald”, zei manager John Lelangue van Lotto Soudal bij de teampresentatie in Spanje. „Ook start hij in Milaan-Sanremo.”

Gilbert won in zijn carrière onder meer vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik in 2011, de Ronde van Vlaanderen in 2017 en Parijs-Roubaix in 2019. De Belg veroverde in 2012 bij de WK in Valkenburg de regenboogtrui.

Gilbert begint eind deze maand op Mallorca aan zijn seizoen. Hij gaat dan toewerken naar Milaan-Sanremo, de Italiaanse voorjaarsklassieker die op 19 maart wordt verreden. De Belg doet daarna mee aan onder meer de Gold Race, de Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mogelijk gaat Gilbert in zijn laatste jaar ook de Tour de France rijden. Hij staat op de ’longlist’ van tien renners.

De Australische sprinter Caleb Ewan van Lotto Soudal rijdt zowel de Tour als de Giro en wil net als Gilbert voor de winst strijden in Milaan-Sanremo.

Monobobsleester Sleper sluit wereldbeker af met twaalfde plaats

12.20 uur: Monobobsleester Karlien Sleper heeft de wereldbeker afgesloten met een twaalfde plaats in Sankt Moritz. Na de eerste afdaling door de Zwitserse natuurijsbaan stond Sleper op de elfde plaats, in de tweede run viel ze één plek terug. De 29-jarige Nederlandse is vrijwel zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgende maand in Beijing.

Sleper voldeed in november bij haar debuut in de wereldbeker in Innsbruck met een tiende plaats direct aan de nationale kwalificatie-eisen voor het nieuwe olympische onderdeel monobob. Sportkoepel NOC*NSF eist een plek in de top 12 bij een wereldbekerwedstrijd. Sleper wist daar dit seizoen een paar keer aan te voldoen.

Om daadwerkelijk naar Beijing te mogen, moet Sleper in het klassement bij de beste zes vrouwen zitten die niet meedoen in de tweemansbob. Dat klassement wordt zondag opgemaakt.

De Amerikaanse Kaillie Humphries won de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz, met 0,04 seconde voorsprong op landgenote Elana Meyers Taylor. Sleper gaf 2,45 seconden toe op de 36-jarige Humphries, de tweevoudig olympisch kampioene uit Canada die zich tot Amerikaanse heeft laten naturaliseren. Meyers won wel de wereldbeker, voor Humphries. Sleper eindigde op de vijftiende plaats.

De wedstrijd in Sankt Moritz diende ook als EK en in dat klassement werd de Nederlandse zesde.

Maarten Tjallingii zet Chinese wielerploeg op met Nederlandse renners

11.13 uur: Oud-wielrenner Maarten Tjallingii heeft samen met de Fransman Amaël Moinard een Chinese ploeg opgezet. Het zogeheten China Glory Cycling Team heeft als doel Chinese wielrenners met hulp van buitenlandse mentoren voor te bereiden op een internationale carrière. Tot de elf renners die vooralsnog zijn vastgelegd, behoren de Nederlanders Reinier Honig (38) en Etienne van Empel (27).

Tjallingii en de Franse oud-renner Moinard krijgen de leiding over het Chinese team, dat nauw samenwerkt met de Chinese wielerbond en inmiddels is ingeschreven bij de internationale wielerunie UCI. „Dat was de eerste stap. Het nieuwe team is snel op de weg te zien voor het internationale seizoen”, meldt China Glory Cycling Team op Twitter.

De 44-jarige Tjallingii kwam uit voor onder meer Skil-Shimano (nu Team DSM) en de Rabobankploeg (nu Jumbo-Visma). Hij reed drie keer de Tour de France en nam in 2016 na de Giro d’Italia afscheid van de actieve sport.

Ajax Vrouwen ondanks koppositie niet verder met trainer Danny Schenkel

10.52 uur: Danny Schenkel stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van de voetbalsters van Ajax. Het contract van de 43-jarige Amsterdammer loopt in de zomer af en wordt niet verlengd. De ploeg van Schenkel gaat aan kop in de Eredivisie Vrouwen.

De oud-profvoetballer van onder meer Sparta Rotterdam, Willem II en Telstar is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdamse vrouwenploeg. Schenkel volgde Benno Nihom op in de zomer van 2019. In zijn eerste seizoen werd de Eredivisie voortijdig afgebroken vanwege de coronapandemie. Vorig jaar won Schenkel met Ajax de Eredivisie Cup. De landstitel ging naar FC Twente.

De voetbalsters van Ajax wonnen vrijdag bij de hervatting van de competitie met 2-1 van ADO Den Haag. De ploeg van Schenkel heeft 2 punten voorsprong op PSV en 4 punten op FC Twente, dat zondag in actie komt tegen PEC Zwolle. Ajax doet ook mee in de strijd om de Eredivisie Cup en de KNVB-beker.

„Voor nu richten we ons op de tweede seizoenshelft”, zegt Schenkel, die voor volgend seizoen op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. „We doen namelijk nog op drie fronten volop mee voor prijzen. We zullen mijn periode bij Ajax heel mooi afsluiten.”

FC Twente maakte vorige week al bekend dat hoofdtrainer Robert de Pauw na dit seizoen vertrekt. Hij volgde afgelopen zomer de naar VfL Wolfsburg overgestapte Tommy Stroot op in Enschede.

Golden State Warriors Warriors boeken grootste zege van seizoen

09.10 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben hun grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De nummer 2 van de westelijke divisie versloeg Chicago Bulls met maar liefst 42 punten verschil: 138-96. Drie spelers van de Warriors maakten meer dan 20 punten: Jonathan Kuminga (25), Jordan Poole (22) en Andrew Wiggins (21). Stephen Curry schoot 19 punten bij elkaar.

De ploeg van San Francisco herstelde zich in Chicago van de nederlaag een dag eerder bij NBA-kampioen Milwaukee Bucks (118-99). „Een goed team kan zich daar overheen zetten. En wij hebben op een goede manier gereageerd”, zei Curry.

De Warriors staan met 31 overwinningen tegenover 11 nederlagen op de tweede plek in het westen achter Phoenix Suns (32-9). De Suns wonnen met 112-94 bij Indiana Pacers, vooral dankzij Devin Booker (35 punten) en Deandre Ayton (27).

Dallas Mavericks maakte onder aanvoering van Luka Doncic een einde aan de zegereeks van Memphis Grizzlies. De 22-jarige Sloveen leidde zijn ploeg met een zogeheten triple-double (27 punten, 12 rebounds en 10 assists) naar een zege van 112-85. De Grizzlies hadden hun voorgaande elf wedstrijden gewonnen. De ploeg uit Memphis staat met 30 zeges tegen nu 15 nederlagen op de derde plek in het westen.

Tweede toernooizege op rij voor tennisser Wesley Koolhof

07.57 uur: Tennisser Wesley Koolhof heeft in de aanloop naar de Australian Open zijn tweede toernooizege op rij geboekt. De 32-jarige Nederlander en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski schreven het ATP-toernooi van Adelaide op hun naam. In de finale waren ze in twee sets te sterk voor Ariel Behar uit Uruguay en Gonzalo Escobar uit Ecuador: 7-6 (5) 6-4.

Koolhof en Skupski veroverden een week eerder al de dubbeltitel in Melbourne. De Gelderlander pakte in Adelaide zijn negende titel op de ATP Tour. Koolhof en de 32-jarige Skupski vormen pas sinds kort een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Koolhof en Skupski keren nu terug naar Melbourne, waar ze gaan meedoen aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.