Uitkijken naar nieuw Feyenoord

Opluchting is groot bij Sven van Beek en Vangelis Pavlidis: ’Hebben het geflikt’

Na de 2-1 zege op Fortuna Sittard haastten de spelers van Willem II zich naar de achterkant van de King Side om het behoud van het Eredivisieschap te vieren met de toegestroomde fans. ,,Het is een grote ontlading. Willem II is Eredivisie-waardig. We hebben niet altijd even goede wedstrijden gespeeld...