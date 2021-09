Cristiano Ronaldo na twaalf jaar terug op trainingscomplex Manchester United

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ronaldo maakt een praatje met trainer Solskjaer. Ⓒ Twitter

MANCHESTER - Cristiano Ronaldo is dinsdag aangekomen op het trainingscomplex van Manchester United. Twaalf jaar nadat de Portugees Manchester inruilde voor Madrid, is hij klaar om een nieuw (laatste?) hoofdstuk in zijn carrière te schrijven.