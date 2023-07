Slecht nieuws voor Brad Pitt-fans in Zandvoort

Filmopnames van de beoogde kaskraker, die nog geen officiële titel heeft, zijn inmiddels in volle gang. Twee weken geleden op Silverstone was Pitt wel van de partij, toen de eerste shots werden gedraaid. Hij speelt in de film de rol van Sonny Hayes, die namens het team APX GP zijn rentree maakt in de Formule 1. Voor de opnames rijdt Pitt zelf ook in een door Mercedes bewerkte Formule 2-auto. Alle registers worden opengetrokken, acteurs lopen als coureurs of monteurs door de paddock en in de pitstraat is een elfde garage opgetuigd voor het ’tijdelijke’ team.

In Boedapest was Pitt afgelopen weekeinde niet van de partij, maar werd er wel opnieuw gefilmd op en rond het circuit. Regisseur Joseph Kosinski en producent Jerry Bruckheimer waren bijvoorbeeld ook aanwezig. Op veel circuits zal dit jaar worden gefilmd, maar Pitt zal niet elke keer acte de présence geven en dus ook niet in Zandvoort, waar overigens helemaal niet wordt gefilmd. Voor sommige scenes wordt gebruikgemaakt van andere acteurs of professionele coureurs.