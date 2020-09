Bauke Mollema: ’Ik moest sprinten om erbij te blijven’

„Jeetje man”, riep hij nog nahijgend terwijl hij op de rollers het brandende gevoel uit zijn bovenbenen probeerde te verdrijven. „Het kostte al moeite genoeg om er op het einde überhaupt bij te blijven. Er viel zelfs een gaatje dat ik nog moest dichten, maar gelukkig heb ik geen tijd verloren”, vertelde de Groningse kopman van Trek-Segafredo die als nummer 13 van de eerste groep van zestien renners aan de finish arriveerde. Tot dat elitegezelschap behoorde overigens collega-aanvoerder Richie Porte, die als veertiende werd geregistreerd.

Mollema: „Het was geen typische bergrit, al zijn we op een top aangekomen. Wie van de toppers een slechte dag zou hebben of last zou ondervinden van een valpartij in de eerste dagen, had hier een minuutje of zo achterop kunnen raken. Volgens mij is dat niet gebeurd, want iedereen was zo te zien wel in orde. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat het venijn in de gehele beklimming van Orcières zou zitten. De eerste kilometers gingen echter best langzaam; pas de laatste drie, vier kilometer vloog het tempo omhoog en moest je bijna sprinten om de beste coureurs te volgen. Jammer dat er geen fut meer was om wat meer van voren te eindigen. Het belangrijkste is dat we geen schade hebben opgelopen.”

