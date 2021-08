Bert-Jan Lindeman baalt met zes hechtingen in knie van gemiste kans in Vuelta

„De teleurstelling overheerst”, zei de 32-jarige Drent, die een dag eerder nog een diepe sneewond opliep door een massale valpartij, waarbij veel slachtoffers vielen. Daar lag ook Jetse Bol bij, die donderdag net als zijn landgenoot deel uitmaakte van de vluchtersgroep van vijf man.

Lindeman startte de etappe met zes hechtingen in zijn knie, maar zei daar weinig last van te hebben. „Ik heb er niet veel pijn aan gehad. Magnus was gewoon de sterkste vandaag”, aldus de man van Qhubeka NextHash, die in 2015 een bergetappe won in de Ronde van Spanje. „Ik vind het een mooie ronde en er liggen best veel kansen. Dit geeft wel vertrouwen, maar ik baal dat het voor mezelf en de ploeg niet is gelukt om te winnen.”