Dorian van Rijsselberghe directeur WK zeilen: ’Het helpt dat er zo’n bekend gezicht langskomt’

SCHEVENINGEN - Die wereldkampioenschappen zeilen voor hun deur, midden in de zomervakantie, dat nieuws stuitte aanvankelijk bij veel Duindorpers op verzet. De Haagse stadswijk heeft over het algemeen geen last van pottenkijkers omdat hun strand, ingeklemd tussen de beroemde Scheveningse boulevard en Kijkduin, geen winkels of andere toeristische verleidingen kent. Maar nu de WK echt zijn begonnen, is de stemming omgeslagen.

Toernooidirecteuren Annemiek Bekkering en Dorian van Rijsselberghe kijken toe tijdens de openingsceremonie van de wereldkampioenschappen zeilen. Ⓒ ANP/HH