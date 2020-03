Koen de Kort: coureurs in Andorra kiezen zelf om binnen te blijven

Koen de Kort, coureur van Trek-Segafredo, vertelt dat de publieke opinie in no time is omgeslagen ten opzichte van coureurs. „We hebben een Whatsapp-groep van alle Engels sprekende coureurs in Andorra en daarin is besloten om niet meer naar buiten te gaan, hoewel er nog geen verbod van kracht is. De voorbije dagen zijn er verschillende voorbeelden geweest van jongens op wie automobilisten en mensen op straat heel boos zijn geworden, omdat ze ’gewoon’ rond fietsten. Maandag regende het de hele dag en toen werd er minder aandacht aan besteed, maar de bevolking kan het niet meer waarderen wanneer wij buiten trainen.”

Van de weg gereden

De Kort heeft een schrijnend voorbeeld van een situatie waarin de zaak bijna escaleerde. „Vandaag hoorde ik van een collega dat een vriendin van hem tijdens het hardlopen door een auto van de weg is gereden en vervolgens naar haar hoofd kreeg geslingerd dat ze van straat moest verdwijnen. Mensen willen niet dat je nog buiten komt. En als wielrenners moeten we wel proberen om de publieke opinie achter ons te houden in zo’n kleine staat als Andorra. Gaan we nu massaal de openbare weg op om te trainen, dan kun je erop rekenen dat we worden vervloekt. Dat is nergens goed voor.

„Ik denk dat het raadzamer is om nu een week of langer binnen te trainen en zo te zorgen dat de mensen geen hekel krijgen aan ons. Het zou goed kunnen dat het straks in Nederland ook aan de orde is; het is wachten op iemand die boos wordt. Ik kan het me ook voorstellen. Mijn restaurant heb ik moeten sluiten vanwege het coronavirus. Ik heb mensen moeten ontslaan, moet de huur en elektriciteit van mijn restaurant nog betalen, loonkosten nog voldoen, en ondertussen rijden de wielrenners vrolijk buiten op de weg. Die kunnen niet eens een week binnen blijven. Dus vanuit het oogpunt van de gewone mensen kan ik het begrijpen.”