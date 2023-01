AC Milan thuis fors onderuit tegen laagvlieger Sassuolo

Kopieer naar clipboard

Grégoire Defrel opende de score voor Sassuolo. Ⓒ ANP/HH

AC Milan is bezig aan een slechte reeks in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli verloor zondag op eigen veld met maar liefst 5-2 van het laaggeklasseerde Sassuolo. Titelverdediger Milan pakte in de laatste vier duels slechts 2 punten en heeft inmiddels 12 punten achterstand op koploper Napoli, dat zondagavond nog AS Roma ontvangt.