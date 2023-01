Stengs krijgt rood na klap, AC Milan fors onderuit, Liverpool uit FA Cup geknikkerd

Stengs kon vertrekken nadat hij na een botsing met Amadou Diawara de Guineeër een klap had gegeven. Van Bommel miste al de geschorste Vincent Janssen, maar kon wel een beroep doen op de van Lokomotiv Moskou overgekomen Gyrano Kerk. De voormalig speler van FC Utrecht had bij zijn debuut kort na de rust een goede kans op de openingstreffer maar stuitte op zijn landgenoot Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht.

Anderlecht raakte een kwartier voor tijd aanvaller Benito Raman kwijt, die met twee keer geel het veld kon verlaten. De gewezen topclub uit Brussel had vorige week dankzij winst op Seraing voorkomen dat het mogelijk nog in degradatiegevaar zou komen. Voorlopig staat de ploeg elfde, een positie waarmee Anderlecht na het reguliere seizoen klaar is. Antwerp is volop in de race om de play-offs om de landstitel waaraan de eerste vier clubs deelnemen.

Tekst gaat verder onder de tweet

AC Milan fors onderuit

AC Milan is bezig aan een slechte reeks in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli verloor zondag op eigen veld met maar liefst 5-2 van het laaggeklasseerde Sassuolo. Titelverdediger Milan pakte in de laatste vier duels slechts 2 punten en heeft inmiddels 12 punten achterstand op koploper Napoli, dat zondagavond nog AS Roma ontvangt.

Sassuolo, dat sinds 24 oktober niet meer had gewonnen, leidde bij de rust al met 3-1. Nadat eerst een doelpunt van Milan-spits Olivier Giroud was afgekeurd wegens buitenspel, bezorgden Grégoire Defrel en Davide Frattesi de bezoekers een 2-0-voorsprong. Giroud scoorde alsnog (1-2), maar na een halfuur maakte international Domenico Berardi er 3-1 van.

Uit een strafschop zorgde Armand Lauriente kort na rust voor de 4-1. De VAR keurde nog een doelpunt van Milan (Ante Rebic) af wegens buitenspel. In de slotfase werd het eerst 5-1 door een doelpunt van Matheus Henrique. De Belg Divock Origi bepaalde de eindstand met een prachtig afstandsschot op 2-5. Scheidsrechter Antonio Giua deelde maar liefst twaalf gele kaarten uit.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Brighton gooit titelhouder Liverpool uit FA Cup

Liverpool is uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van coach Jürgen Klopp, de titelhouder van het Engelse bekertoernooi, verloor met 2-1 bij Brighton & Hove Albion.

Liverpool, waar Cody Gakpo de hele wedstrijd speelde en Virgil van Dijk nog afwezig was, kwam op voorsprong door Harvey Elliott. Die werd de diepte ingestuurd en rondde goed af. Brighton maakte nog voor de rust weer gelijk. Lewis Dunk veranderde het schot van Tariq Lamptey van richting, waardoor doelman Alisson kansloos was.

Brighton bracht in de tweede helft Joël Veltman en in de extra tijd ook Jan Paul van Hecke in de ploeg. De wedstrijd stevende af op een gelijkspel waardoor een nieuwe wedstrijd in Liverpool nodig was. Maar Kaoru Mitoma kreeg in de extra tijd bij de verre paal de bal toegespeeld door Pervis Estupiñán, nam goed aan en schoot beheerst langs Alisson.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Liverpool ging twee weken geleden in hetzelfde Amex-stadion in Brighton ook al hard onderuit in de Premier League. Brighton won toen met 3-0.