Stengs krijgt rood na klap, Liverpool uit FA Cup

Stengs kon vertrekken nadat hij na een botsing met Amadou Diawara de Guineeër een klap had gegeven. Van Bommel miste al de geschorste Vincent Janssen, maar kon wel een beroep doen op de van Lokomotiv Moskou overgekomen Gyrano Kerk. De voormalig speler van FC Utrecht had bij zijn debuut kort na de rust een goede kans op de openingstreffer maar stuitte op zijn landgenoot Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht.

Anderlecht raakte een kwartier voor tijd aanvaller Benito Raman kwijt, die met twee keer geel het veld kon verlaten. De gewezen topclub uit Brussel had vorige week dankzij winst op Seraing voorkomen dat het mogelijk nog in degradatiegevaar zou komen. Voorlopig staat de ploeg elfde, een positie waarmee Anderlecht na het reguliere seizoen klaar is. Antwerp is volop in de race om de play-offs om de landstitel waaraan de eerste vier clubs deelnemen.

Club Brugge wint bij Waregem voor het eerst onder trainer Parker

Club Brugge heeft voor het eerst gewonnen onder coach Scott Parker. De landskampioen was mede door de openingstreffer van Noa Lang met 2-1 te sterk voor Zulte-Waregem. Het was de eerste zege na zeven wedstrijden zonder overwinning

Brugge staat vierde met 40 punten. Dat zijn er 15 minder dan koploper Racing Genk, dat later zondag nog tegen Seraing speelt. Het is de eerste zege voor Parker, die verloor van Genk en twee keer gelijkspeelde in de competitie.

Lang opende de score voor de bezoekers. Via Hans Vanaken kwam de bal voor de voeten van de aanvaller die raak schoot. De VAR keek nog even of Lang geen buitenspel had gestaan, maar keurde het doelpunt goed. Zulte, waar de van Brugge gehuurde Ruud Vormer ontbrak, kwam na ruim een half uur gelijk via Alioune Ndour. Diep in blessuretijd van de eerste helft kopte Vanaken de bezoekers uit een corner van Bjorn Meijer opnieuw op voorsprong.

In de tweede helft schoot Jelle Vossen, ook oud-speler van Club, nog op de paal, maar bleef de gelijkmaker voor Zulte Waregem uit. Borja Lopez van de thuisploeg kreeg in de 85e minuut nog rood, nadat hij de doorgebroken Lang had neergehaald.

Eenvoudige zege koploper Genk op hekkensluiter Seraing

Koploper Genk heeft zijn koppositie in de Belgische competitie verstevigd met een eenvoudige zege van 4-0 op hekkensluiter RFC Seraing. De ploeg van coach Wouter Vrancken heeft 6 punten voorsprong op nummer 2 Union.

Paul Onuachu scoorde twee keer en bracht zijn totaal op zestien doelpunten, twee meer dan topschutter Vincent Janssen van Antwerp. De andere goals van Genk kwamen op naam van Mike Trésor en Joseph Paintsil.

Brighton gooit titelhouder Liverpool uit FA Cup

Liverpool is uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van coach Jürgen Klopp, de titelhouder van het Engelse bekertoernooi, verloor met 2-1 bij Brighton & Hove Albion.

Liverpool, waar Cody Gakpo de hele wedstrijd speelde en Virgil van Dijk nog afwezig was, kwam op voorsprong door Harvey Elliott. Die werd de diepte ingestuurd en rondde goed af. Brighton maakte nog voor de rust weer gelijk. Lewis Dunk veranderde het schot van Tariq Lamptey van richting, waardoor doelman Alisson kansloos was.

Brighton bracht in de tweede helft Joël Veltman en in de extra tijd ook Jan Paul van Hecke in de ploeg. De wedstrijd stevende af op een gelijkspel waardoor een nieuwe wedstrijd in Liverpool nodig was. Maar Kaoru Mitoma kreeg in de extra tijd bij de verre paal de bal toegespeeld door Pervis Estupiñán, nam goed aan en schoot beheerst langs Alisson.

Liverpool ging twee weken geleden in hetzelfde Amex-stadion in Brighton ook al hard onderuit in de Premier League. Brighton won toen met 3-0.

Klopp: Liverpool moet zich nog veel meer verbeteren

Liverpool is vooruitgegaan in de afgelopen twee weken, maar er is nog genoeg werk te doen. Dat vindt trainer Jürgen Klopp na de uitschakeling bij Brighton & Hove Albion in de vierde ronde van de FA Cup (2-1).

„We hebben stappen gezet, maar we moeten nog veel beter en dat gaan we doen”, zei de Duitse coach. „Ik ben niet heel blij met ons optreden, maar het enige wat is gebeurd, is dat we van een sterk team hebben verloren, waartegen we twee weken geleden al in een verschrikkelijke wedstrijd onderuitgingen”, refereerde Klopp aan de 3-0-nederlaag in Brighton in de Premier League.

Klopp vond zijn ploeg deze keer een heel stuk sterker. Liverpool had volgens hem de gaten goed gedicht in het grootste deel van de wedstrijd, maar kreeg doelpunten tegen in standaardsituaties. „En dat mag niet gebeuren. Maar het is ook niet zo dat we heel erg onder druk stonden, we hadden ook goede momenten, ook in het laatste deel van de wedstrijd.”

Verdediger Andrew Robertson was kritisch op zijn team na de nederlaag. „Het is dit seizoen nergens goed genoeg. Aan het begin van het jaar hoopten we een frisse start te kunnen maken, maar dat is niet gebeurd. In de competitie zijn we niet goed genoeg geweest en we zijn uitgeschakeld in beide bekertoernooien.”

Liverpool staat negende in de Premier League met 29 punten. Dat zijn er 21 minder dan koploper Arsenal. De club van Klopp zit nog in de knock-outfase van de Champions League waarin het in de achtste finales titelhouder Real Madrid treft. Het wordt een herhaling van de finale van vorig jaar, toen de Spaanse club in het Stade de France met 1-0 te sterk was.