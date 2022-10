FC Groningen vanwege aardbevingen met zwart shirt met scheuren

De aanvoerder van FC Groningen draagt sinds vorig seizoen al een speciale band met daarop hetzelfde seismologische teken. „FC Groningen wil zijn landelijke bereik gebruiken om nogmaals extra aandacht te vragen voor het leed van mensen die slachtoffer zijn van bevingen in het verzorgingsgebied van de club”, meldt de club nu. Groningen speelt woensdag in de eerste ronde van het bekertoernooi tegen FC Dordrecht voor het eerst in het nieuwe tenue.

Eerder deze maand was er wederom een aardbeving in het gebied, bij Wirdum met een kracht van 3.1. Ook speelde de afgelopen weken de parlementaire enquêtecommissie, waarin betrokkenen werden gehoord over de aardgaswinning in Groningen.

Tomas Suslov

FC Groningen kan in de eerste seizoenshelft geen beroep meer doen op Tomas Suslov. De Slowaakse middenvelder viel zondag in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Twente al vroeg geblesseerd uit en komt dit jaar niet meer in actie. De 20-jarige Suslov was een vaste waarde in het elftal van trainer Frank Wormuth.

De Slowaakse international verlengde begin dit jaar zijn contract bij Groningen tot de zomer van 2026. In tien competitiewedstrijden maakte Suslov dit seizoen één doelpunt, de winnende in Leeuwarden tegen SC Cambuur: 0-1. De ploeg van Wormuth wist pas twee duels te winnen in de Eredivisie en staat met 8 punten op de zestiende plaats. Alleen FC Emmen en FC Volendam hebben minder punten (beide 6).

Groningen speelt woensdag in het bekertoernooi tegen FC Dordrecht en heeft tot aan het WK in Qatar nog vier competitieduels op het programma staan. De Eredivisie wordt half november stilgelegd en gaat dan begin januari weer verder.