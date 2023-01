La Liga komt tóch in actie tegen racisme na kritiek Vinícius

De organisatie zegt zich gesterkt te voelen door het bewijs dat er is voor het wangedrag van vorige week. Vinícius Júnior uitte vlak na het incident nog kritiek op La Liga omdat hij vindt dat de organisatie te weinig actie onderneemt tegen racisme.

La Liga belooft nu de acties tegen racisme op te schroeven. Zo zal het aantal officials van de organisatie bij wedstrijden met risico op racisme worden verhoogd. Ook komen er meer waarschuwingen over dit wangedrag in de stadions, staat in een toelichting.

Vrijdag trad Real Madrid aan tegen Real Valladolid en op beelden is te zien dat Vinícius Júnior racistisch werd bejegend door de aanhang van de thuisploeg. Real won het duel met 2-0.