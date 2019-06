Meespelen Martens tegen Italië hoogst onzeker

Martens heeft al langere tijd last van een teenblessure, maar na het duel met Japan – waarin ze Oranje met twee goals aan een plek in de volgende ronde hielp – was de reactie heviger dan normaal. Een dag eerder verrichte de buitenspeelster van FC Barcelona langs het trainingsveld nog wat werk op een hometrainer, maar dit keer bleef ze aanvankelijk op een waterkratje voor de dug-out zitten.

Later ging ze nog even aan de slag met de hersteltrainer om te kijken hoe de teen zich hield, maar normaal gesproken start een voetballer die een dag voor de wedstrijd niet met de groep kan meetrainen niet in de basis. Gezien de status aparte van Martens valt het echter niet uit te sluiten dat bondscoach Sarina Wiegman voor haar sterspeelster een uitzondering maakt.

„Het gaat vooruit, het voelt al beter dan gisteren”, zei Martens donderdag nog in het statige Hotel Royal Hainaut, waar Oranje verblijft. „We hebben nog twee dagen en in 48 uur kan veel gebeuren. Ik moet gewoon dealen met de pijn die ik heb. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Toch hield ze al een kleine slag om de arm. ,,Als ik me goed voel, dan sta ik er zaterdag weer. Maar als ik daarmee het team zou benadelen, dan speel ik niet. Het belangrijkste is dat we doorgaan naar de halve finales.”

Bondscoach Sarina Wiegman beschikt verder over een fitte selectie voor het duel met Italië, dat zaterdag om 15.00 uur begint. Vivianne Miedema, Stephanie van der Gragt en Merel van Dongen trainden vrijdag weer mee. Zij sloegen de training van donderdag, net als Martens, nog over.