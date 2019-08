Groenewegen gaat na missen geel voor ’gouden’ tricot

Het is Dylan Groenewegen (l.) veel waard morgenmiddag in Alkmaar de mannen naast hem (Kristoff en Trentin) ook weer te kloppen. Ⓒ FOTO EFE

ALKMAAR - De gele trui in de Tour de France zag Dylan Groenewegen naar maatje Mike Teunissen gaan, in Alkmaar aast de sprinter op een ander tricot. De wit-blauwe creatie met gouden sterren is de nieuwe prooi waar de Amsterdammer zijn zinnen op heeft gezet. Met donderdag nog een laatste training in de benen moet de 26-jarige renner van Jumbo-Visma klaar zijn om morgen in ’zijn’ provincie de Europese titel op de weg te veroveren.