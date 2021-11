US Open-winnares Emma Raducanu kan draai nog niet vinden

Raducanu verloor op het Oostenrijkse indoortoernooi in haar eerste partij van de Chinese Wang Xinyu, de nummer 106 van de wereld. Het werd 6-1 6-7 (0) 7-5. Raducanu was als eerste geplaatst in Linz, terwijl Wang afkomstig is uit het kwalificatietoernooi.

Vorige maand verloor Raducanu ook in Indian Wells al haar eerste wedstrijd en op het kleine toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca bleef ze in de kwartfinales steken.

Raducanu wist zich, ondanks haar zegetocht op de US Open, niet te kwalificeren voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissters. Dat toernooi begint woensdag in het Mexicaanse Guadalajara.