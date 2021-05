Botic van de Zandschulp na sensationele zege in Parijs: ’Dat werkt dus’

Botic van de Zandschulp boekt een fantastische overwinning. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM/PARIJS - Botic van de Zandschulp is de rust zelve wanneer hij zich kort voor middernacht in het perscentrum meldt van Roland Garros. Maar zijn grote en enigszins verbaasde ogen spreken boekdelen. ,,Ja dit is de belangrijkste overwinning van mijn loopbaan.’’