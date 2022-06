Wereldkampioen Frankrijk wint weer niet in Nations League

Tien minuten voor rust kwamen de Fransen op achterstand. Na een knappe aanval gaf Arnautovic Laimer prima voor op Andreas Weimann die de Franse doelman Hugo Lloris het nakijken gaf.

Na een uur spelen haalde Deschamps zijn geheime wapen Kylian Mbappé van de bank. Een wissel die uiteindelijk pas acht minuten voor tijd tot de gelijkmaker leidde. Weggestuurd door Christopher Nkunku was de snelle aanvaller in de 83e minuut niet te houden door de Oostenrijkse defensie, waar Feyenoorder Gernot Trauner een basisplaats had. Mbappé schoot hard de gelijkmaker binnen. Hij leek Frankrijk ook nog de winst te gaan bezorgen, maar zijn schot na een snelle aanval belandde via de doelman op de lat.

Denen onderuit

Denemarken leed in dezelfde groep zijn eerste nederlaag in deze Nations League. In Kopenhagen won Kroatië met 1-0 nadat bondscoach Zlatko Dalic na de rust onder anderen Luka Modric in de ploeg had gebracht. Mario Pasalic maakte in de 70e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd na verlengen van Andrej Kramaric.

De Deense verdediger Joachim Andersen klimt op middenvelder Mario Pasalic van Kroatië. Ⓒ AFP

De Denen hadden de eerst twee wedstrijden gewonnen van de andere landen in groep 1. Na de 1-0 van Pasalic probeerde de thuisploeg op gelijke hoogte te komen. Dat leek nog te lukken in de slotfase, maar invaller Jonas Wind stond buitenspel. Voor Kroatië was het de eerste zege.