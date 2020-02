Sportwereld houdt hart vast door verspreiding coronavirus

Afwachten of Europese returnwedstrijd van AZ, donderdag in Linz, wel doorgaat. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse sportwereld voelt plotseling in hevige mate hoe het coronavirus grote sportevenementen lam legt of in afgeslankte vorm laat plaats hebben. De leiding van AZ, dat donderdagavond in het Oostenrijkse Linz moet aantreden voor de Europa League, wacht op nadere instructies van de UEFA.