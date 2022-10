Premium Het beste van De Telegraaf

’Foden terroriseerde Malacia’ Engelse media: ’Verbijsterde Ten Hag teruggestort in zijn ergste nachtmerrie’



Erik ten Hag moest zondag zijn meerdere erkennen in Guardiola. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Erik ten Hag ontving vrijdag nog de trofee voor manager van de maand september in de Premier League. Een paar dagen later is er nog weinig over van die lof na de pijnlijke 6-3 nederlaag van Manchester United tegen stadsrivaal Manchester City.