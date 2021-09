Valse start voor Cristiano Ronaldo en Manchester United in Champions League

Een teleurstelling voor alles en iedereen rond de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, die in de Premier League juist zo goed gestart is. Met tien punten uit vier duels is United op doelsaldo koploper.

Tegen Young Boys had Solskjaer zowaar een basisplaats ingeruimd voor Donny van de Beek. De Nederlander speelde Bruno Fernandes en Jadon Sancho in de rug van spits Ronaldo, maar speelde geen opvallende rol. Ronaldo deed dat wel. De Portugees had nog geen kwartier nodig om op aangeven van Fernandes de score te openen.

Aaron Wan-Bissaka zorgde er vervolgens voor dat United de wedstrijd uit handen gaf. De rechtsback ging hard door op zijn tegenstander en kon tien minuten voor tijd met rood vertrekken. United overleefde tot aan de rust, maar capituleerde halverwege de tweede helft.

Een voorzet van Silvan Hefti werd door Luke Shaw licht van richting veranderd en door Nicolas Moumi Ngamaleu binnen getikt. Van de Beek maakte dat al niet meer mee, hij was door Solskjaer in de rust vervangen door Raphaël Varane. Ook Ronaldo maakte de negentig minuten niet vol, hij werd twintig voor tijd gewisseld.

De wedstrijd leek op 1-1 af te stevenen, maar diep in blessuretijd gaf invaller Jesse Lingard Young Boys de zege cadeau. Zijn te korte terugspeelbal op doelman David de Gea werd door Jordan Siebatcheu opgepikt en ingeschoten.

