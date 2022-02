Helft van clubs uit eredivisie moet nog voor degradatie vrezen Younes Namli geeft ook Sparta weer hoop

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Sparta viert de goal van Younes Namli. Ⓒ ProShots

ROTTERDAM - Maart roert zijn staart, is een gezegde. Maar in de eredivisie roerden de staartclubs zich al in januari en februari met als gevolg dat de helft van de clubs nog niet veilig is. Younes Namli bracht de hoop terug in de harten van de fans van Sparta. In het duel met Willem II zorgde de huurling van Krasnodar voor de enige treffer bij de 1-0 zege. Die driepunter had de club uit Rotterdam-West bitter hard nodig.